شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مدن الضفة

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اعتقلت  الأسير المحرر أحمد باجس حجاج بعد مداهمة منزله وتفتيشه من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. 

وأشارت المصادر إلى أن الأسير حجاج كان قد أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل عامين.

كما واعتقل الاحتلال، مواطنيْن واقتحم منزلا في محافظة بيت لحم. 

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مصطفى النجار من مخيم العزة شمالا، وقُتادة ناصر شوشة من بلدة حوسان غربا.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن جورج نصري، وفتشته وحطمت زجاج نوافذه في بيت ساحور شرقا.

ومن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنيْن اثنين من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل واعتقلت المواطنين عوني الشخشير، من منطقة رأس العين، ومنتصر الشنار، من شارع تل.

كما وأصيب واعتقُل عدد من المواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عصام محمد أبوخليفة، وصهيب عيسى الغول، وعماد عمر أبو الهيجا، فيما احتجزت الشابين كامل فخري حويل، ومجدي عوني حويل، لساعات بعد اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة ونحو 70 آلية عسكرية ونشرت القناصة على أسطح العمارات السكنية ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول الى المخيم وشرعت بمداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة الحية ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.



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