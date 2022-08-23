شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بالمغرب تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي؛ سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والسفارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين فلسطين والمغرب في مجال التعليم العالي.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس اهتمام وحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المغرب في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل التشبيك بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها المغربية في مجال البحث العلمي، وتبادل الباحثين.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها سفارة فلسطين في المغرب؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات، بما فيها التعليم العالي، وخدمة الطلبة الفلسطينيين.

من جانبه، شكر الشوبكي الوزير أبو مويس على جهوده للارتقاء بمنظومة التعليم العالي في فلسطين، مؤكداً على التواصل الدائم والفعّال مع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينيّة، خاصةً على صعيد المتابعات المتعلقة بمصادقة ومعادلة الشهادات، والمنح الدراسية، وغيرها، مؤكداً المضي قُدماً في ترسيخ هذه العلاقة الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات.

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