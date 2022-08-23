شاهد: اتحاد موظفي (أونروا) يكرم أبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة





رام الله - دنيا الوطنكرم اتحاد موظفي (أونروا) في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، أبناء الموظفين الناجحين والمتفوقين في مرحلة الثانوية العامة والذين حصلوا على معدلات عالية.وأقيم الحفل الذي ضم العديد من الفقرات في مقر جامعة الأزهر جنوب مدينة غزة، حيث كان برعاية مدير عمليات الأونروا بغزة توماس وايت، والبنك الإسلامي الفلسطيني.وقال رئيس اتحاد موظفي (أونروا) بغزة أمير المسحال في مقابلة مع "دنيا الوطن" إن هذا الاحتفال سنوي اعتاد الاتحاد على عقده لتكريم للطلاب الذين تفوقوا خلال العام الحالي من أبناء موظفي (أونروا) في القطاع.بدره، قال رئيس قطاع الخدمات في الاتحاد مصطفى الغول إن هذا الحفل جاء خصيصاً لتكريم أبناء الموظفين المتوفقين في مرحلة الثانوية العامة.وأكد الغول أن هناك العديد من الرسائل من وراء المهرجان، بأن الاتحاد حاضر في كل المناسبات المختلفة بالإضافة للوقفات والاعتصامات المطالبة بالحقوق.أما مدير عمليات الأونروا توماس وايت فقال لـ "دنيا الوطن" إنه سعيد برعاية هذا الحفل خاصةً أنه جاء مع الشريك الرئيسي وهو اتحاد الموظفين، مؤكدا على مواصلة النجاحات مع الاتحاد.بدوره، قال مدير فروع البنك الإسلامي الفلسطيني في غزة عدنان الفليت، إن رعاية هذا الحفل يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لدعم التعليم والمسيرة التعليمية.وتمنى الفليت عبر "دنيا الوطن" التفوق والنجاح للطلبة خلال المرحلة الجامعية وخدمة أبناء الوطن مستقبلاً.