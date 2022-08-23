شؤون فلسطينية

"الصحة" واتحاد نقابات عمال فلسطين يوقعان اتفاقية التأمين الصحي

"الصحة" واتحاد نقابات عمال فلسطين يوقعان اتفاقية التأمين الصحي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التأمين الصحي المخصصة لخدمة جمهور العمال والعاملات الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الصحة إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لشريحة العمال والعاملات، وتوفير خدمات متقدمة وبكفاءة وجودة صحية تليق بالمواطن الفلسطيني، مشيدة بجميع العمال والعاملات.

وأكدت أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي منسجماً مع سياسات الحكومة الفلسطينية، الساعية إلى تمكين المواطنين في وطنهم، والتخفيف عنهم عبر تقديم أفضل خدمة لهم، ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جهته، أشاد سعد بجهود الحكومة الفلسطينية وعملها على توفير ما يلزم العمال والعاملات من خدمات مختلفة، لا سيما الصحية منها ضمن إمكانياتها المتوفرة وبأفضل جودة ممكنة.

أخبار ذات صلة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

شاهد: اتحاد موظفي (أونروا) يكرم أبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة

شاهد: اتحاد موظفي (أونروا) يكرم أبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة

فلسطين تحصد الميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولي للمعلوماتية للمرة الاولى

فلسطين تحصد الميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولي للمعلوماتية للمرة الاولى

المسحال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: رواتب موظفي (أونروا) ستصرف غداً الأربعاء

المسحال لـ "دنيا الوطن": رواتب موظفي (أونروا) ستصرف غداً الأربعاء

مصرع طفل (ثلاثة أعوام) بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل (ثلاثة أعوام) بحادث دعس في قلقيلية

شاهد: جماهير فلسطينية تشيّع الشهيدة مي عفانة شرق القدس بعد تسليم جثمانها من الاحتلال

شاهد: جماهير فلسطينية تشيّع الشهيدة مي عفانة شرق القدس بعد تسليم جثمانها من الاحتلال

تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفلسطيني ونظيره التركي

تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفلسطيني ونظيره التركي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

شاهد: اتحاد موظفي (أونروا) يكرم أبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة

شاهد: اتحاد موظفي (أونروا) يكرم أبناء موظفيه المتفوقين في الثانوية العامة

فلسطين تحصد الميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولي للمعلوماتية للمرة الاولى

فلسطين تحصد الميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولي للمعلوماتية للمرة الاولى

أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة (أونروا)

أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة (أونروا)

بالصور: الرئيس التركي يستقبل الرئيس عباس بمراسم رسمية في أنقرة

بالصور: الرئيس التركي يستقبل الرئيس عباس بمراسم رسمية في أنقرة

&#34;الخارجية&#34; ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي

"الخارجية" ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

اشتية يبحث مع صندوق النقد الوضع المالي وتحضيرات اجتماع المانحين

اشتية يبحث مع صندوق النقد الوضع المالي وتحضيرات اجتماع المانحين

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع &#34;مراد علمدار&#34; في الأردن

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع "مراد علمدار" في الأردن

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

عربي

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

&#34;بن راشد&#34;: الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

"بن راشد": الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية