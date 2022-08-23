إعلام إسرائيلي يكشف الدولة التي نفّذ فيها هجومًا بالتزامن مع العدوان الأخير على غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، تفاصيل الهجوم الذي أعلن عنه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قبل أيام، في دولة ثالثة بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة.وقالت القناة (14) الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا عسكريًا في اليمن بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة،".وفي وقت سابق، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، قول رئيس أركان الاحتلال كوخافي إنه "خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة، شن الجيش الإسرائيلي هجوما في دولة ثالثة إلى جانب الهجمات في قطاع غزة وموجة الاعتقالات في الضفة".وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الخامس من آب/ أغسطس، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها اسم (الفجر الصادق)، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.