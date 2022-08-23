فلسطين تحصد الميدالية البرونزية في الاولمبياد الدولي للمعلوماتية للمرة الاولى





وضم الفريق الفلسطيني نيقولا أبو سعد و ربا كتوت و وصهيب صوالحه من الضفة الغربية، و محمد عطاالله من قطاع غزة، وجاءت مشاركتهم افتراضيا تحت إشراف د. موسى ارفاعية من جامعة بوليتكنك فلسطين، والمدربين صامد حجاجلة من مشكاة، و د. محمد خليل من جامعة فلسطين التقنية و باسل حجاز من جامعة بيرزيت.



وأثنى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر على الجهود التي بذلها الطلبة والمدربين في المسابقة والتي تعتبر الأهم في مجال البرمجة التنافسية وحلول المشاكل في العالم.



‎وأكد على دور الرياديين والمخططين وصناع القرار بأخذ زمام المبادرة والارتقاء إلى مستوى التحدي والعمل على تطوير قدراتنا ونقل المعرفة لاستيعاب أخر ما أنتجه العلم والتكنولوجيا وتوظيفه للنهوض بالمؤسسات.



وتأتي هذه المشاركة بعد تأهل الفريق في المسابقة الإقليمية (ACPC Teens) ديسمبر الماضي، والتي عقدت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في جمهورية مصر العربية.



يشار إلى أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية يعتبر اكبر مسابقة للبرمجة الدولية للبالغين من العمر اقل من 20 عاما، حيث تعقد على مدار أسبوع ويمثل كل دولة فريق يتكون من أربعة متسابقين.





رام الله - دنيا الوطنحصد الفريق الفلسطيني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الميدالية البرونزية في الأولمبياد الدولية للمعلوماتية لهذا العام، وللمرة الأولى، والذي يعقد في إندونيسيا بمشاركة 90 دولة.