شؤون فلسطينية

مصرع طفل (ثلاثة أعوام) بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل (ثلاثة أعوام) بحادث دعس في قلقيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم، بمصرع طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام  جراء تعرضه لحادث سير دعس.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة "إن إشارةً وردت لغرفة عمليات شرطة  المحافظة حول وصول طفل (3) أعوام من بلدة حبله مصاباً بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لحادث دعس بساحة منزله من قبل أحد أقاربه وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً".

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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