شؤون فلسطينية

أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة (أونروا)

أبو هولي يثمن دعم اليابان لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدعم الياباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي كان آخرها تقديم خمسة ملايين دولار في شهر تموز الماضي، ودعم المركز الطبي الفلسطيني في محافظة الوسطى بأجهزة طبية تخدم أربعة مخيمات للاجئين في قطاع غزة.

وأكد أبو هولي، خلال لقائه سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أهمية الدعم المستمر والعلاقة التشاركية في تحسين أوضاع المخيمات في الضفة الغربية عبر مؤسسة "جايكا"، التي تقدم مشاريع بقيمة 9.5 مليون دولار أميركي إلى مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية.

وأكد الجانبان أهمية الدعم المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وأشارا إلى مدى تأثير الأزمة المالية على الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

من جانبه، أكد ماغوشي حرص الحكومة اليابانية على دعم وكالة الغوث، والحكومة الفلسطينية، وتأييدها لحل الدولتين، واهتمام سفارة اليابان بتقديم المزيد من المشاريع للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.

أخبار ذات صلة

شاهد: جماهير فلسطينية تشيّع الشهيدة مي عفانة شرق القدس بعد تسليم جثمانها من الاحتلال

شاهد: جماهير فلسطينية تشيّع الشهيدة مي عفانة شرق القدس بعد تسليم جثمانها من الاحتلال

تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفلسطيني ونظيره التركي

تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفلسطيني ونظيره التركي

بالصور: الرئيس التركي يستقبل الرئيس عباس بمراسم رسمية في أنقرة

بالصور: الرئيس التركي يستقبل الرئيس عباس بمراسم رسمية في أنقرة

&#34;الخارجية&#34; ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي

"الخارجية" ترحب بقرار دولة ليبيا بمعاملة الطالب الفلسطيني أسوة بشقيقه الليبي

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

اشتية يبحث مع صندوق النقد الوضع المالي وتحضيرات اجتماع المانحين

اشتية يبحث مع صندوق النقد الوضع المالي وتحضيرات اجتماع المانحين

وزيرة الصحة: الوزارة تعمل ضمن استراتيجية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني

وزيرة الصحة: الوزارة تعمل ضمن استراتيجية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني

حماس تنفي موافقتها على التطبيع القائم بين تركيا وإسرائيل

حماس تنفي موافقتها على التطبيع القائم بين تركيا وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

مجلس الوزراء الفلسطيني يعبر عن ثقته بالاحصاء الفلسطيني وبالمهنية العالية التي يعمل بها

&#34;الخارجية&#34;: تهديدات بن غافير جزء من إرهاب دولة الاحتلال المنظم

"الخارجية": تهديدات بن غافير جزء من إرهاب دولة الاحتلال المنظم

&#34;الزراعة&#34; توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

"الزراعة" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجامعة الأمريكية بمالطا

عقب تصريحات غانتس.. الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة لـ &#34;استخلاص العبر&#34;

عقب تصريحات غانتس.. الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة لـ "استخلاص العبر"

الصحة توضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; حقيقة نقص أدوية مرضى الثلاسيميا بالقطاع

الصحة توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة نقص أدوية مرضى الثلاسيميا بالقطاع

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد عرايشي وتعتبره ضحية أخرى لازدواجية المعايير الدولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد عرايشي وتعتبره ضحية أخرى لازدواجية المعايير الدولية

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع &#34;مراد علمدار&#34; في الأردن

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع "مراد علمدار" في الأردن

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

عربي

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

&#34;بن راشد&#34;: الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

"بن راشد": الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية