غانتس: إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية، قول غانتس: "نحن اتصال بشركائنا الأمريكيين ودول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنا، نحن أيضا نركز على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا والاعتناء بإجراءات تضمن أمن إسرائيل لسنوات عديدة قادمة".





وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير على الاتفاقية، يجب أن نتذكر أن هذا ليس اتفاقًا بيننا وبين الإيرانيين".











رام الله - دنيا الوطنأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم، أن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني، لافتًا إلى أنها "ستعرف كيف تحافظ على حريتها في العمل العسكري كلما دعت الحاجة لذلك".