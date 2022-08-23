الرئيس التركي يستقبل الرئيس عباس بمراسم رسمية في أنقرة

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمراسم رسمية بالعاصمة التركية أنقرة.واستقبلت فرقة الخيالة الرئيس محمود عباس ورافقته حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان.وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس محمود عباس في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وإلقاء التحية على منصة الشرف.والتقط الجانبان صورا قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود، ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك.