شؤون فلسطينية

حماس تنفي موافقتها على التطبيع القائم بين تركيا وإسرائيل

حماس تنفي موافقتها على التطبيع القائم بين تركيا وإسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إننا "ننفي ما زعمته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحركة على التطبيع بين تركيا والكيان الصهيوني المحتل".

وتابعت الحركة، في تصريح مقتضب لها: "نجدّد التأكيد على رفضنا لأشكال التطبيع كافة الذي يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومصالح شعبنا وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".

ويُذكر أن تركيا وإسرائيل، أعلنتا خلال الأسبوع المنصرم، إعادة تبادل السفراء بينهما، وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأوضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين".




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