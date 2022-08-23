شؤون فلسطينية

"الزراعة" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

"الزراعة" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الزراعة رياض عطاري مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين السيدة إيفون هيلي اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة لسلسلة القيمة الخاصة بالإنتاج الحيواني (قطاع الألبان).

وتهدف الدراسة لعمل تقييم شامل لإمكانية اعتماد قطاع الالبان كنموذج لتخضير عملية الإنتاج من المزرعة مرورا بمراحل التصنيع وصولا للمستهلك، ومن ثم عمل مشاهدات للتداخلات الذكية مناخيا والتي يمكن أن تساهم في التخفيف من انبعاث الغازات وتساعد في تكيف قطاع صناعة الألبان مع التغير المناخي.

وشكر عطاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية داعيا الى المزيد من الدعم للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي.

من جهتها أثنت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي على جهود وزارة الزراعة وشركائها للتعامل مع التغير المناخي مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيكون بداية لمزيد من التعاون والتطوير وصولا لمساعدة صغار المزارعين.

وقد حضر توقيع المذكرة وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أ. أحمد زكارنة، مدير عام المياه الزراعية م. يعقوب زيد، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام م. محمود فطافطة، مدير عام مكتب الوزير أ. فاطمة ارشيد، ومدير المجترات م. مؤيد سلمان.

كما حضر من برنامج الامم المتحدة الانمائي كل من سفيان مشعشع مساعد الممثل الخاص لل (UNDP) وإسماعيل أبو عرفة محلل برامج في UNDP.

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