التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين





وبحث الجانبان تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.



وأكد السفير بكر خلال اللقاء على أهمية الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين ووكالة (أونروا)، وعلى ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ومقدساته.



من جانبه، أكد كوبمانز دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لرؤية حل الدولتين وعلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لإحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



رام الله - دنيا الوطنالتقى السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مع مبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز.