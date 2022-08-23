"الشؤون المدنية" تنوه بشأن أنباء حول تفاهمات بموضوع الملف الأمني







رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن خبر تم نشره حول تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الملف الأمني.ونوهت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "لا صحة إطلاقا للخبر المزور، الذي تم نشره اليوم عبر بعض المواقع والمجموعات الإخبارية حول تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الملف الأمني".ودعا عماد قراقرة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، كافة المواطنين والمتابعين الى عدم التعاطي مع أي خبر يحمل اسم الشؤون المدنية، سوى من الصفحة الرسمية للهيئة ومواقع الهيئة الرسمية على (فيسبوك) و(تويتر).