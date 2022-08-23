عربي

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني

البرلمان العربى: نستنكر ونرفض بشدة حملة التحريض التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر البرلمان العربى، وبشدة حملة التحريض الممنهجة التى يتعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ما جاء به في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني بخصوص المجازر التى ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وما تزال حتى يومنا هذا.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الحملة المستمرة على الرئيس أبو مازن، هدفها النيل من عدالة القضية الفلسطينية، والحق الفلسطينى المشروع في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وطالب البرلمان العربى، بوضع حد سريع للتراشق الإعلامى حول هذا التحريض الذى يسهم في زيادة المعاناة على الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض بشكل يومى للتصعيد من قبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

أخبار ذات صلة

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

&#34;بن راشد&#34;: الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

"بن راشد": الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

نصر الله: تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود لا قيمة لها

نصر الله: تهديدات إسرائيل بشأن ترسيم الحدود لا قيمة لها

إعلان حالة الطوارئ في السودان

إعلان حالة الطوارئ في السودان

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

"الزراعة" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد عرايشي وتعتبره ضحية أخرى لازدواجية المعايير الدولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد عرايشي وتعتبره ضحية أخرى لازدواجية المعايير الدولية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

"الكهرباء" بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في سبع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في سبع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

شاهد: محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بطريقته الكوميدية

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

بسبب هذا الفيديو.. نهى نبيل تتعرض لهجوم لاذع

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شاهد: ابنة هيفاء تكشف عن تحقيق حلمها.. هل ستصبح فنانة مثل والدتها؟

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

شيماء سيف تكشف عن انضمامها لمسلسل جديد مليئ بالمغامرات

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

ما حقيقة تعرض شيرين عبدالوهاب لجلسات علاج من الإدمان؟

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: محمد رمضان يتلقى هجوم قاسِِ من جمهوره بسبب أغنيته الأخيرة

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

بسبب هذا الفيديو.. هند صبري حديث السوشيال ميديا

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع &#34;مراد علمدار&#34; في الأردن

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع "مراد علمدار" في الأردن

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

عربي

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في &#34;مرفأ بيروت&#34;

لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

العراق: أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

&#34;بن راشد&#34;: الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

"بن راشد": الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم تجارتها غير النفطية

إعلان حالة الطوارئ في السودان

إعلان حالة الطوارئ في السودان