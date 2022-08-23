لبنان.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في "مرفأ بيروت"

رام الله - دنيا الوطنبسبب تخمر مئات الأطنان من القمح المشتعلة منذ أسابيع نتيجة العوامل المناخية، انهار الجزء الشمالي من صوامع حبوب القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في أعقاب الحريق الذي استمر لأسابيع وتسبب في سقوط تدريجي للصوامع.وبدأ الحريق قبل أسابيع، وفي 31 تموز/ يوليو الماضي سقطت صومعتان بفعل الحريق وتخمر القمح، وزادت درجة الانحناءات في الجهة الشمالية من الصوامع، وهو ما تسبب بسقوط أجزاء منها، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وفي الرابع من آب/ أغسطس الجاري، أي في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، سقطت صومعتان أخريان، بينما لم يتوقف الدخان الأسود وألسنة النيران من التصاعد من الموقع، وبدت الصوامع كجبل ملتهب بالنار.وأخلت السلطات المنطقة المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبا لأي انهيار محتمل.في السياق نفسه، اتهم ناشطون السلطات السياسية بالتقصير في الحفاظ على هذا المعلم وتنظيفه من أطنان القمح المتبقية في الصوامع، بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020وأثار ملف الصوامع الكثير من الجدل في لبنان، بين مطالب أهالي الضحايا بالحفاظ عليه كجزء من الذاكرة الجماعية، وبين الدعوات الرسمية ومن بعض القوى السياسية لهدمه بالكامل.وتسبب الانفجار الهائل الذي حدث بفعل شحنة نترات أمونيوم في مرفأ بيروت، في مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.