شؤون فلسطينية

الصحة توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة نقص أدوية مرضى الثلاسيميا بالقطاع

الصحة توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة نقص أدوية مرضى الثلاسيميا بالقطاع
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- عبد الحي الحسيني
نفى مدير مستودعات الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية، د. أسامة الفار، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير الوزارة في الضفة الغربية بإدخال العلاج الخاص بمرضى الثلاسيميا إلى قطاع غزة.

وأكد الفار في حديث لـ "دنيا الوطن" أن النقص في الأدوية يأتي منذ أربعة أشهر نتيجة التأخر في ترسية العطاء التي تسببت في تأخير وصول الأدوية، وانطبق الأمر بالضفة الغربية كما في قطاع غزة.

وأوضح أنه متوفر حبوب بديلة للعلاج تُغني عن الإبر المُعتاد استخدامها، مؤكدًا على إرسال شحنة منها للقطاع، حيث يتم التواصل بشكل مستمر مع مفوض المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة في المحافظات الجنوبية، د. ريما بسيسو.

وفي السياق نفسه، تحدث الفار بخصوص إدخال دفعة من الأدوية منتهية الصلاحية إلى القطاع، نافيًا إياها.

من جانبه، أكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، د. أشرف أبو مهادي، أن دواء مرضى الثلاسيميا متوفر في قطاع غزة، مضيفًا أن بالتعاون مع جمعية مرضى الثلاسيميا يتم توفير الأدوية اللازمة.

وأضاف أبو مهادي: "يوجد لدينا نقص في الأدوية بنسبة 40% بشكل عام، ولكن الدواء الذي ذُكر في المناشدات والفيديوهات المتداولة متوافر في نقاط التوزيع والبيع".

واختتم حديثه بالنفي القاطع حول ما تم تداوله من أخبار عن إدخال أدوية منتهية الصلاحية إلى قطاع غزة، موضحًا أنه لا يتم إدخالها إطلاقًا، وذلك بحسب قانون اللوازم العامة المنصوص عليه أن "أي دواء مضى على تاريخ إنتاجه ثُلثي المدة لا يمكن إدخاله إلى القطاع".

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