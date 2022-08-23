وكالة إيرانية: أردوغان والأسد قد يلتقيان في قمة منظمة شنغهاي

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية عن مصادر، أن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أيلول/ سبتمبر في أوزبكستان.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، صرّح أردوغان في وقت سابق بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، دعاه إلى حضور اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في أيلول/ سبتمبر.وكتبت الوكالة بهذا الشأن تقول أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا أردوغان إلى المشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان. كما طلب بوتين من الأسد المشاركة في هذا الاجتماع".وأشارت الوكالة إلى أن زعيم حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرنجك، سيتوجه قريبا إلى سوريا ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.ونقلت (تسنيم) عن معلومات مفادها أن "بيرنجك سيرافقه في هذه الرحلة عدد من الوزراء السابقين وقدامى رجال الدبلوماسية التركية، وسيتم تقديم تقرير عن نتائج هذه الرحلة إلى السلطات التركية".وأشار إلى أن هذه الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة بها 12 مقعدا، وستكون هذه الرحلة، الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ 10 سنوات، حيث لم يتم تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين منذ عام 2011.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "تركيز هذه الرحلة سيكون على سبل استعادة العلاقات، والكفاح المشترك ضد الإرهاب في شمال سوريا، وعودة اللاجئين السوريين.وفي السياق ذاته، أفاد فؤاد أوغور، الكاتب في صحيفة (تركيا) التي توصف بأنها مقربة من الحكومة التركية، عن اجتماع محتمل بين رئيسي تركيا وسوريا.