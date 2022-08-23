استمرار التوتر.. تايوان: ردعنا الصين سابقًا وسنصدها ثانية

رام الله - دنيا الوطنرفعت رئيسة تايوان تساي إنج وين من حدة خطابها وانتقاداتها للسلطات الصينية، في فصل جديد من فصول التوتر المتصاعد بين بكين وتايوان، والتي أججت الزيارات الأميركية إلى الجزيرة.ووفق قناة (العربية)، فقد أكدت إنج وين في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء، أمام مجموعة زائرة من الأكاديميين الأمريكيين أن "الجزيرة ردعت الجيش الصيني قبل ستة عقود عندما قصفت قواتها جزيرتين تايوانيتين، وهي لا تزال عاقدة العزم في الوقت الحاضر أيضاً على التصدي، مضيفة أن الدفاع عن الوطن مستمر حتى اليوم".وقالت أثناء لقائها بوفد من معهد هوفر بجامعة ستانفورد في مكتبها: "قبل 64 عاما خلال معركة 23 أغسطس، عمل جنودنا ومدنيونا معا وحموا تايوان حتى نصل إلى الديمقراطية اليوم"، في إشارة إلى "الهجمات التي شنتها الصين على مدى شهر على جزيرتي كينمن وماتسو الخاضعتين لسيطرة تايوان قبالة الساحل الصيني والتي بدأت في أغسطس 1958".كما أضافت إنج وين أن "المعركة لحماية الوطن أظهرت للعالم أنه لا يوجد تهديد من أي نوع يمكن أن يهز عزم الشعب التايواني على الدفاع عن أمته، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل".