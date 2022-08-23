"الكهرباء" بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الكهرباء بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا هامًا للمواطنين بشأن فصل خطين في القطاع لأعمال صيانة وتطوير.ونوهت الشركة إلى أن أعمال صيانة طارئة داخل أراضي عام 48 تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية سيتم بموجبها فصل خطي بغداد والقبة المغذيان لمحافظة غزة اليوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر (10:00 وحتى 14:00).وأفادت بأن قدرة الخطين (24) ميجاوات لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة.