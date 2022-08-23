شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك
هدم البيوت- تعبيريًا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن "ما قام به الاحتلال من عمليات هدم لثمانية منازل في قرية الديوك غرب محافظة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص جريمة تستوجب التصدي لها بكل قوة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل العاجل لكبح جماح الاحتلال".

وأدانت الجبهة في وقت سابق هدم الاحتلال ثمانية منازل في قرية الديوك، معتبرة أن "هذه الجريمة تعتبر حلقة من مسلسل الترانسفير، والذي يسعى من خلاله الاحتلال إلى تفريغ الأرض من سكانها تمهيدا للإقامة مشاريعه الاستيطانية عليها".

وأوضحت أن "هذا المخطط يتوجب من الشعب الفلسطيني التصدي له بكل ما أوتي من قوة"، داعية القيادة الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات الدولية لوقف انتهاك الاحتلال وتحميله المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة. 

وأضافت الجبهة في تصريحاتها، أن الاحتلال لن ينجح في سياسة هدم المنازل وتوسيع الاستيطان وسياساته العدوانية لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه وتجذرا بها، ولن يترك أرضه لصالح التوسع الاستيطاني مهما كلف الأمر من تضحيات، مهيبة بجماهير شعبنا الانتفاض في وجه الاحتلال واحتضان الأسر المشردة التي دمرت منازلها، وتعزيز حالة التضامن الشعبي.

واختتمت: "المجتمع الدولي مطالب بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية خصوصا وأنه يسعى بكل الوسائل الى تقويض أي فرصة لإحلال الأمن والاستقرار، وجر المنطقة إلى دوامة جديدة من المواجهة، بالإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى إزالة الاحتلال، وانتزاع كامل الحقوق الثابتة، والمشروعة.

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