شبح الإضراب يهدد افتتاح السنة الدراسية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندعت نقابة المعلمين في إسرائيل، الطواقم التدريسية الى عدم المشاركة في الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الوشيك، والامتناع عن عقد لقاءات مع أولياء الأمور في مؤسسات التعليم الخاص، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة.وكانت النقابة قد أصدرت توجيهات مشابهة الشهر الفائت تتعلق بجهاز التعليم العادي في ظل تعثر المفاوضات مع وزارة المالية بشأن التوصل إلى اتفاقية أجور جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وكانت جولة أخرى من المفاوضات بين الجانبين استمرت نحو خمس ساعات، انتهت أمس، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، يائير لبيد، إنه لا يروق له أسلوب الحديث عن المعلمين القدامى.وتعقيبا رد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان قائلا إنه يتعين على كل شخص ليس ملما بالتفاصيل أن يعرف أن العرض المطروح يتضمن علاوة أجور لجميع المعلمين بمن فيهم القدامى.