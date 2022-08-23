(يديعوت أحرونوت): أزمة دبلوماسية بين أوروبا وإسرائيل بسبب المنظمات الأهلية الفلسطينية

كما انتقد الأوروبيون مداهمات الجيش لمكاتب هذه المنظمات، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعرب عن قلق الاتحاد البالغ إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية.





وقال بوريل، في بيان صحفي: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 آب/ أغسطس والتدابير التي أعقبتها بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".



