شؤون فلسطينية

(يديعوت أحرونوت): أزمة دبلوماسية بين أوروبا وإسرائيل بسبب المنظمات الأهلية الفلسطينية

(يديعوت أحرونوت): أزمة دبلوماسية بين أوروبا وإسرائيل بسبب المنظمات الأهلية الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن هناك أزمة دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد اعتبار تل أبيب ست مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية".

ووفق الصحيفة، فإن سفراء دول الاتحاد الأوروبي، قالوا لممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه على الرغم من قرار تل أبيب إعلان بعض "منظمات المجتمع المدني" الفلسطينية كمنظمات إرهابية، إلا أنهم سيستمرون في تحويل الأموال إليها.

كما انتقد الأوروبيون مداهمات الجيش لمكاتب هذه المنظمات، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعرب عن قلق الاتحاد البالغ إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية.

وقال بوريل، في بيان صحفي: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 آب/ أغسطس والتدابير التي أعقبتها بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".

وأضاف أنه "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين".

أخبار ذات صلة

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

"الكهرباء" بغزة تصدر تنويهًا بشأن فصل بعض الخطوط

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في سبع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في سبع حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مجلس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد جلسته 118

مجلس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يعقد جلسته 118

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

حملة اعتقالات بالضفة تطال قياديًا في حماس وأسيرًا محررًا

حملة اعتقالات بالضفة تطال قياديًا في حماس وأسيرًا محررًا

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

الدولار يرتفع.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الدولار يرتفع.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

إصابة عامل برضوض واعتقال أسيرين محررين من طوباس

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

العربية الفلسطينية تدين هدم الاحتلال لبيوت المواطنين بقرية الديوك

مساعد وزير الخارجية: نطالب بحظر استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى إسرائيل

مساعد وزير الخارجية: نطالب بحظر استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى إسرائيل

اشتية يستقبل وفدًا من أطفال أكاديمية &#34;تشامبيونز&#34; بغزّة

اشتية يستقبل وفدًا من أطفال أكاديمية "تشامبيونز" بغزّة

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر غداً الثلاثاء

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالسفراء العرب المعتمدين لدى تركيا

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالسفراء العرب المعتمدين لدى تركيا

طالع قرارات مجلس الوزراء المُتخذة في جلسته الاثنين

طالع قرارات مجلس الوزراء المُتخذة في جلسته الاثنين

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء استهداف الاحتلال للمنظمات الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء استهداف الاحتلال للمنظمات الفلسطينية

منوعات

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: زوجة شريف منير تحدث ضجة وتكشف حقيقة انفصال ابنتيها عنها

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع &#34;مراد علمدار&#34; في الأردن

شاهد: محمد عساف يشعل الأجواء بالدبكة مع "مراد علمدار" في الأردن

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

للمرة الأولى.. ناهد السباعي تكشف عن سبب تأخر زواجها

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري &#34;من غير فلوس ولا حاجة&#34;

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري "من غير فلوس ولا حاجة"

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس &#34;نفسية حامضة&#34;

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس "نفسية حامضة"

عربي

إعلان حالة الطوارئ في السودان

إعلان حالة الطوارئ في السودان

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال