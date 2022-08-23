شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات بالضفة تطال قياديًا في حماس وأسيرًا محررًا

حملة اعتقالات بالضفة تطال قياديًا في حماس وأسيرًا محررًا
اعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن متفرقة بالضفة الغربية، طالت القيادي في حركة حماس فازع صوافطة والناشط والأسير المحرر نادر صوافطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات عسكرية من جيش الاحتلال داهمت منزلي فازع ونادر في محافظة طوباس، قبل أن تقوم باعتقالهما.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي داوود عقب اقتحام منزله في البلدة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: موسى محمد فتحي أبو قويدر، وأسامة المحتسب، وعبد العجلوني، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي داوود عقب اقتحام منزله في البلدة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، فتيين من قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورة، عقب اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما.

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