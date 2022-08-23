جراء قصفٍ بسوريا.. مقتل قيادي من الحرس الثوري الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة إيرانية، الليلة، مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني، أبو الفضل عليجاني.وقالت الوكالة الإيرانية إن "عليجاني قُتل خلال مهمة استشارية في سوريا".هذا وتستغل إيران انشغال الروس بالعملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها السادس، لتثبيت نفوذها في سوريا، بحسب تحليل.وانتشرت القوات الإيرانية، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.يشار إلى أن تركيا تهدد منذ مدة بشن عملية عسكرية تركية في سوريا، معوّلة كما تقول على دعم روسيا وإيران.