تعرف على حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-20 32-23 32-23 بيت لحم 30-20 32-23 32-23 رام الله والبيرة 29-19 31-22 31-22 طولكرم 31-23 33-24 33-24 نابلس 31-20 33-23 33-23 قلقيلية 31-23 33-24 33-24 جنين 33-23 35-24 35-24 سلفيت 30-20 32-23 32-23 طوباس 34-24 36-25 36-25 روابي 31-20 33-23 33-23 الخليل 29-19 31-22 31-22 غزه 30-24 32-25 32-25 أريحا 39-26 41-28 41-28 خانيونس 30-24 32-25 32-25 الأغوار الشمالية 37-24 39-26 39-26 رفح 31-23 33-24 33-24

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء: يكون الجو حارا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس يكون الجو حارا في معظم المناطق، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا ويكون الجو يوم الجمعة حارا في معظم المناطق، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.