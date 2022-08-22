الشؤون المدنية: سيتم تسليم جثمان الشهيدة مي عفانة غدًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الشؤون المدنية، مساء اليوم الاثنين، أن الاحتلال قرر تسليم جثمان الشهيدة مي عفانة لطواقم الهيئة وذويها يوم غد الثلاثاء.وقالت الهيئة: إنه "وبعد متابعة حثيثة، تقرر تسليم جثمان الشهيدة عفانة من بلدة أبو ديس غداً الثلاثاء الساعة الخامسة عصرًا عند حاجز الزعيّم شرق القدس".كما وتابعت أن ذلك يأتي ضمن جهودها لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال، مشيرًة إلى أن المواطنة عفانة استشهدت بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2021.