البنك الإسرائيلي يرفع سعر الفائدة لأعلى نسبة منذ 20 عامًا

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 2%، وهي أكبر زيادة في 20 عامًا، في محاولة لكبح جماح التضخم، وفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.0 بالمئة من 1.25 بالمئة، مواصلا دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في نيسان/ إبريل عندما رفع صانعو السياسة النقدية معدل الفائدة من 0.1 بالمئة الذي كان أدنى مستوى على الإطلاق.وقال صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الإسرائيلي إنهم "مصممون على إعادة التضخم إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح من واحد إلى ثلاثة بالمئة، والمرة السابقة التي رفع فيها بنك إسرائيل الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية كانت في منتصف عام 2002".