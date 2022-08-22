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(القناة 12): الشاباك وجه تحذيراً للسلطة الفلسطينية لهذا السبب

(القناة 12): الشاباك وجه تحذيراً للسلطة الفلسطينية لهذا السبب
انتخابات الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن جهاز الشابك الإسرائيلي وجه تحذيرا شديداً لقيادة السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "بعدما كشفنا الأسبوع الماضي عن لقاء سري جمع رئيس المخابرات الفلسطينية مع أعضاء من القائمة العربية المشتركة، أصدر الشاباك تحذيرا شديدا لقادة السلطة الفلسطينية، وحذرهم من أي محاولة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

ووفقاً للقناة فإن السلطة قد ردت بأنها لا ولن تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المنوي إجراؤها خلال الأشهر المقبلة.

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