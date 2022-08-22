الاحتلال يلاحق عائلة جعابيص المقدسية ويهدم منزلاً شيدته بأريحا

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل ثماني عائلات مقدسية شيدت غرب أريحا.وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وهدمت ثمانية منازل قيد الإنشاء لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، وتقدر مساحة كل منزل ما بين 130 -150 مترا مربعا".وأفادت بأن أصحاب المنازل هم: خليل عفانة، ورائد سميرات، ومرعي جعابيص، وناصر الشلودي، وشريف قعقوري، ويوسف الأسمر، وكمال براهمة، وأيمن صب لبن.وتابعت المصادر: "وجاء هدم منزل عائلة جعابيص في أريحا، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهدم منزلهم عام 2020 في جبل المكبر بالقدس".وقال مرعي جعابيص إن "بنايتهم السكنية في جبل المكبر هدمت بعد 10 أشهر فقط من انشائها".وأشار إلى أن العمارة السكنية كانت من ثلاثة طوابق له لأخوته، لكن سلطات الاحتلال هدمتها بحجة عدم الترخيص.