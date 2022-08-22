عاجل

  • (القناة 14): اندلاع حرائق في هضبة الجولان المحتل وطواقم الإطفاء تحاول اخمادها

شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حماس على الاجتماع القيادي مع الجهاد الإسلامي

أول تعقيب من حماس على الاجتماع القيادي مع الجهاد الإسلامي
حماس والجهاد
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على اللقاء القيادي المشترك الذي عقد مساء اليوم الاثنين، مع حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن اللقاء بين حركتي حماس والجهاد يأتي في السياق الطبيعي للتواصل والتنسيق عالي المستوى في البعد السياسي والأمني والعسكري.

وأوضح قاسم أن هذا الاجتماع يؤكد أن حماس تتبنى استراتيجية واضحة وثابتة في تطوير مجالات العمل المشترك بين كل مكونات الفعل المقاوم.

وأضاف "نسعى لتعزيز غرفة العمليات المشتركة، ونريد أن نوسع دائماً من أسس العمل المقاوم المشترك في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل".

وأكد أن "غرفة العمليات المشتركة تضم كل فصائل المقاومة العسكرية العاملة في قطاع غزة، هي انجاز وطني استراتيجي غير مسبوق يشمل كل المكونات التي تتخذ قراراتها بشمل منسق، وسنعمل على تطويرها واستمرارها في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن هناك "وحدة موقف سياسي حاضرة وبقوة بين حماس والجهاد، فهما يتبنيان خطاً سياسياً واحداً وهو المقاومة الشاملة كخيار لاسترداد حقوق شعبنا".

وقال الناطق باسم حماس "نريد أن نرسل رسالة بأنه لا يمكن لأي جهة كانت وخاصة الاحتلال أن يحدث أي نوع من الخلاف بين مكونات العمل الوطني المقاوم في الميدان، وأن كتائب القسام وسرايا القدس شركاء في الدم كما هم شركاء في الميدان".

وأشار إلى أن "الاجتماع رسالة طمأنة لأبناء شعبنا بأن المقاومة موحدة، وستبقى على العهد وستطور من حالات التعاون المشترك بما فيه غرفة العمليات المشتركة."

أخبار ذات صلة

عقب تسلم جثمانه.. تحديد موعد تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

عقب تسلم جثمانه.. تحديد موعد تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

ضم سياسيين وعسكريين.. تفاصيل اجتماع قيادي بين حماس والجهاد غزة

ضم سياسيين وعسكريين.. تفاصيل اجتماع قيادي بين حماس والجهاد غزة

التربية والتعليم تعقد اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز

التربية والتعليم تعقد اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز

في زيار رسمية.. الرئيس عباس يصل تركيا

في زيار رسمية.. الرئيس عباس يصل تركيا

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المشاركة في الفعاليات الخاصة بالأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المشاركة في الفعاليات الخاصة بالأسرى

اللواء أبو بكر يستهجن تهديدات &#34;المتطرف بن غفير&#34; لعائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع

اللواء أبو بكر يستهجن تهديدات "المتطرف بن غفير" لعائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تعقد اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز

التربية والتعليم تعقد اجتماعا لمنسقي جائزة الإنجاز والتميز

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي&#34;تشامبيونز&#34; بمدينة غزة يطلق مهرجان &#34;صيف تشامبيونز&#34; للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري &#34;من غير فلوس ولا حاجة&#34;

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري "من غير فلوس ولا حاجة"

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس &#34;نفسية حامضة&#34;

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس "نفسية حامضة"

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

عربي

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران