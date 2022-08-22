أول تعقيب من حماس على الاجتماع القيادي مع الجهاد الإسلامي





وأكد أن "غرفة العمليات المشتركة تضم كل فصائل المقاومة العسكرية العاملة في قطاع غزة، هي انجاز وطني استراتيجي غير مسبوق يشمل كل المكونات التي تتخذ قراراتها بشمل منسق، وسنعمل على تطويرها واستمرارها في المرحلة المقبلة".



ولفت إلى أن هناك "وحدة موقف سياسي حاضرة وبقوة بين حماس والجهاد، فهما يتبنيان خطاً سياسياً واحداً وهو المقاومة الشاملة كخيار لاسترداد حقوق شعبنا".



وقال الناطق باسم حماس "نريد أن نرسل رسالة بأنه لا يمكن لأي جهة كانت وخاصة الاحتلال أن يحدث أي نوع من الخلاف بين مكونات العمل الوطني المقاوم في الميدان، وأن كتائب القسام وسرايا القدس شركاء في الدم كما هم شركاء في الميدان".



وأشار إلى أن "الاجتماع رسالة طمأنة لأبناء شعبنا بأن المقاومة موحدة، وستبقى على العهد وستطور من حالات التعاون المشترك بما فيه غرفة العمليات المشتركة."





رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على اللقاء القيادي المشترك الذي عقد مساء اليوم الاثنين، مع حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة.وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن اللقاء بين حركتي حماس والجهاد يأتي في السياق الطبيعي للتواصل والتنسيق عالي المستوى في البعد السياسي والأمني والعسكري.وأوضح قاسم أن هذا الاجتماع يؤكد أن حماس تتبنى استراتيجية واضحة وثابتة في تطوير مجالات العمل المشترك بين كل مكونات الفعل المقاوم.وأضاف "نسعى لتعزيز غرفة العمليات المشتركة، ونريد أن نوسع دائماً من أسس العمل المقاوم المشترك في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل".