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شؤون فلسطينية

عقب تسلم جثمانه.. تحديد موعد تشريح جثمان الشهيد محمد شحام

عقب تسلم جثمانه.. تحديد موعد تشريح جثمان الشهيد محمد شحام
الشهيد محمد شحام
رام الله - دنيا الوطن
نُقل جثمان الشهيد محمد شحام، اليوم الإثنين، إلى معهد أبو كبير من أجل تشريحه، تنفيذا لقرار انتزعته عائلة الشهيد في السابع عشر من آب الجاري.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة، "إن جثمان الشهيد شحام وصل إلى معهد أبو كبير وتم تنسيق إجراءات التشريح على أن تبدأ الأربعاء المقبل، بحضور الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي، وهو مندوب العائلة أيضًا، للكشف عن أسباب استشهاده، بالتنسيق الكامل مع وزير العدل محمد الشلالدة، على أن يتم منح ذوي الشهيد الفرصة لرؤيته قبل بدء عملية التشريح".

وأضاف: "بعد الانتهاء من التشريح، سنبدأ معركة قانونية أخرى لاسترداد جثمانه ومواراته الثرى في قلنديا".

وكانت عائلة الشهيد شحام انتزعت قرارًا من محكمة الاحتلال بتشريح جثمان نجلها الذي أعدمته قوات الاحتلال في الخامس عشر من آب الجاري أمام أسرته في منزله في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وتقدمت العائلة بقضيتين حول اغتيال نجلها، الأولى للتحقيق بظروف استشهاده، والثانية تتعلق بتسليم جثمانه.

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