شؤون فلسطينية

في زيار رسمية.. الرئيس عباس يصل تركيا

في زيار رسمية.. الرئيس عباس يصل تركيا
الرئيسان عباس اردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في استقباله والي أنقرة وعدد من المسؤولين الأتراك، والسفراء العرب المعتمدين لدى تركيا، وطاقم سفارة دولة فلسطين في أنقرة.

ويرافق الرئيس عباس، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.

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