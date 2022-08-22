النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، إن "المطلوب من كل الفلسطينيين، ألا يتركوا الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون".وأكد الرجوب أن وضع الأسرى في غاية السوء فيما يتعلق بعمليات التفتيش والطعام والزيارات وإدخال الحاجيات للأسرى، إلى جانب الاعتقال الإداري وما يترتب عليه من وضع مأساوي.وأضاف: "كل القضايا والحالة المأساوية التي يعيشها أسراها في السجون لا شك أنها تنذر بخطوات تصعيدية من قبل الأسرى".وأكد على ضرورة أن يكون هناك تضامن وإسناد كبير من قبل الفلسطينيين للأسرى الذين ضحوا من أجل الأقصى وقضيتنا وتقرير مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن كل الشرفاء سواء على صعيد الفصائل أو الأشخاص.بدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل بشكل تدريجي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.ووفقا للخطوات المتفق عليها فإن الأسرى لن يخرجوا اليوم من الغرف لـ “الفحص الأمني”، حيث أكدت “لجنة طوارئ الحركة الأسيرة” جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون.وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، البدء في حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام.وقررت الحركة الأسيرة خوض حراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخيرة لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة.ودعت اللجنة الوطنية كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.