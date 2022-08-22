شؤون فلسطينية

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال
نايف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، إن "المطلوب من كل الفلسطينيين، ألا يتركوا الأسرى وحدهم  في معركتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون".

 وأكد الرجوب أن وضع الأسرى في غاية السوء فيما يتعلق بعمليات التفتيش والطعام والزيارات وإدخال الحاجيات للأسرى، إلى جانب الاعتقال الإداري وما يترتب عليه من وضع مأساوي.

وأضاف: "كل القضايا والحالة المأساوية التي يعيشها أسراها في السجون لا شك أنها تنذر بخطوات تصعيدية من قبل الأسرى".

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تضامن وإسناد كبير من قبل الفلسطينيين للأسرى الذين  ضحوا من أجل  الأقصى وقضيتنا وتقرير مصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن كل الشرفاء سواء  على صعيد الفصائل أو الأشخاص.

بدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، أولى خطواتها  بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل بشكل تدريجي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

ووفقا للخطوات المتفق عليها فإن الأسرى لن يخرجوا اليوم  من الغرف لـ “الفحص الأمني”، حيث أكدت “لجنة طوارئ الحركة الأسيرة” جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء قد تقوم به إدارة السجون.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، البدء في حراك بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقررت الحركة الأسيرة خوض حراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخيرة لإدارة سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات والتراجع عن قراراتها الظالمة.

ودعت اللجنة الوطنية كافة أبناء شعبنا وفصائله الحية والمقاومة، إلى الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني عهدناه دوماً مسانداً لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.

أخبار ذات صلة

اللواء أبو بكر يستهجن تهديدات &#34;المتطرف بن غفير&#34; لعائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع

اللواء أبو بكر يستهجن تهديدات "المتطرف بن غفير" لعائلة الأسير الجريح نور الدين جربوع

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي&#34;تشامبيونز&#34; بمدينة غزة يطلق مهرجان &#34;صيف تشامبيونز&#34; للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

&#34;الزراعة&#34; بغزة تتحدث عن موسم الزيتون لهذا العام

"الزراعة" بغزة تتحدث عن موسم الزيتون لهذا العام

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا يرفض أية حلول او كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس

"الخارجية": شعبنا يرفض أية حلول او كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النائب الرجوب: يجب ألا نترك الأسرى وحدهم في معركتهم ضد الاحتلال

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال لعدد من المنازل في غرب أريحا

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي&#34;تشامبيونز&#34; بمدينة غزة يطلق مهرجان &#34;صيف تشامبيونز&#34; للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري &#34;من غير فلوس ولا حاجة&#34;

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري "من غير فلوس ولا حاجة"

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس &#34;نفسية حامضة&#34;

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس "نفسية حامضة"

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

عربي

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران