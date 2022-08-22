شؤون فلسطينية

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022
رام الله - دنيا الوطن
أطلق نادي "تشامبيونز" بمدينة غزة، مهرجان "صيف تشامبيونز للتسوق 2022 بنسخته الرابعة"، برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.

وبدأ اليوم الأول بقص الشريط لبدء المهرجان بحضور الشركاء والعديد من الأعضاء وضيوفهم والشركات المشاركة في المهرجان، حيث كانت الأجواء مليئة بالمتعة والاستمتاع بالدبكة الشعبية وعروض المهرجين والأرجل الطويلة لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال.

وعبر راعي المهرجان، شركة الاتصالات الفلسطينية والممثل عنها نسب الشوا عن حبهم ودعمهم لهذه الأنشطة التي تنهض بالمنتجات التكنولوجية ذات التقنية العالية لتحقيق مستقبل افضل.

وأضاف راعي المهرجان، عدنان الفليت والممثل عن البنك الإسلامي الفلسطيني عن شكرهم لهذه الفعالية التي تدعم المشاريع التجارية وترقى بها.

وتأتي هذه الأنشطة والفعاليات ذات الأيدي الفلسطينية وبرؤية عالمية ضمن الخطة السنوية والتي تعمل عليها إدارة نادي "تشامبيونز" لدعم الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المهن الحرفية واليدوية.


 



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