رام الله: جمعية المستهلك تدعو لتنظيم سوق الحقائب والقرطاسية

رام الله - دنيا الوطندعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة العمل على تنظيم سوق القرطاسية والحقائب من خلال التركيز على الجودة، وتلبية متطلبات الطبلة في المدارس، والسعر المناسب وخصوصا ضرب الأسعار بصورة لا تعكس جودة بالمطلق، وسبل عدم التعامل مع الحقائب الإسرائيلية الصنع.وحسب بيان الجمعية أفادت أنه في كل عام دراسي تنتشر محلات مؤقتة لبيع القرطاسية والحقائب وهذا يؤدي الى تفاوت الجودة وملاءمة القرطاسية لاحتياجات الطلبة وتكرار شراء ذات القرطاسية، وهذا يتطلب التركيز على الصناعة الفلسطينية في القرطاسية الورقية والحقائب وبقية القرطاسية التي يتم استيرادها بشكل منظم ومطابق للمواصفات والجودة، خصوصا ان التجارب السابقة دللت على هذه النتائج.وأكدت الجمعية ان تنسيقا مع القطاع الخاص المنتج للقرطاسية والحقائب ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومن ثم تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بانفاذ القانون لضبط وتنظيم سوق القرطاسية.يذكر أن سوق القرطاسية يشهد اقبالا هذا العام بشكل واسع مع قرب بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية ووكالة الغوث ومباشرة العام الدراسي في المدارس الخاصة أمس الاثنين، الأمر الذي يستدعي التركيز بشكل أمبر على ضبط السوق من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وتشهد مناطق انشاء بسطات لهذا الغرض الأمر الذي يتطلب التدقيق بها.