مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المنتخب لدورة 2022-2025 اجتماعه الأول، اليوم الاثنين، لتوزيع المناصب الإدارية.وتناول الاجتماع خطط الجمعية المستقبلية للارتقاء بأدائها وتقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال والقطاع الخاص في قطاع غزة.وتوافق أعضاء مجلس الإدارة أن تكون المناصب الإدارية كالآتي:أحمد أبو عيدة- رئيساً.علي الحايك- نائب الرئيس.عبد الحكيم إسماعيل-أمين السر.عوني أبو يوسف-أمين الصندوق.محمد الغصين-عضو.سمير شحادة-عضو.عبد الله مشتهى-عضو.سعدي سلامة-عضو.نبيل شراب-عضو.