"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنقررت شركة توزيع الكهرباء تقديم حزمة من التسهيلات الخاصة لهم، تتضمن خصومات للمشتركين المتضررين بالهدم الكلي أو الجزئي والمتضررين بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري وخصومات خاصة للاشتراكات المسجلة بأسماء شهداء أو جرحى وخصومات على حصة الشهداء أو الجرحى من الاشتراكات التي ينتفعون منها بالإضافة إلى عدد من التسهيلات والإجراءات الخاصة.يأتي ذلك في إطار مسؤولية "كهرباء غزة" الوطنية والاجتماعية وانسجاماً مع القرارات الحكومية الهادفة للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة المواطنين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة خلال شهر آب/أغسطس 2022.وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "كهرباء غزة" رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تجد بأنه لزاماً عليها كونها شركة وطنية خدماتية وجزء من هذا المجتمع أن تقوم بتقديم هذه الرزمة من التسهيلات مساهمة منها في دعم التوجه الوطني الهادف لتعزيز صمود المواطنين وتوفير سبل تمكينهم في ظل الاعتداءات المتكررة والنقص الحاد في كثير من مستلزمات الحياة والتي فرضها واقع حصار الاحتلال الممتد منذ سنوات طويلة على قطاع غزة.واستناداً للحيثيات السابقة دعت الشركة الأخوة المواطنين المتضررين من العدوان الأخير إلى مراجعة مراكز العناية بالمشتركين للاستفادة من التسهيلات المخصصة لهم حتى نهاية العام 2022م.