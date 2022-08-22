شاهد: فصائل فلسطينية بغزة تحيي الذكرى السنوية 53 لحادثة إحراق الأقصى
أحيت فصائل فلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية 53، لحادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الجامع الذي عُقد في مدينة غزة، بمشاركة عدد من قادة هذه الفصائل، يتقدمهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر.
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الاثنين، إن "الحرائق لاتزال مشتعلة في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والحفريات والقمع"، مشيراً إلى أن "الصراع سيبقى مشتعلاً مع الاحتلال حتى يزول عن فلسطين كل فلسطين".
وشدد على أن "المسجد الأقصى هو العنوان الحقيقي للمعركة مع الاحتلال الذي يسعى لتهويده وإقامة الهيكل"، لافتاً إلى أن "معركة (سيف القدس) دمرت أحلام الصهاينة بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم".
وأكد أن "المعارك مفتوحة مع الاحتلال والاعداد والتجهيز لن يتوقف للتحضير لمعركة التحرير الفاصلة".
وقال مزهر، إن "القدس ستبقى قلب فلسطين وعاصمتها وسنحافظ على عهد الشهداء بالدفاع عنها حتى تحريرها".
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: أن "جريمة إحراق الأقصى كان مخطط لها على يد العصابات الصهيونية للإجهاز على رموز القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "معركة البوابات في القدس كانت شاهدة على وحدة شعبنا من مسلمين ومسيحيين دفاعا عن مقدساتهم".
وشدد على أن "معركة الوجود التي يخوضها شعبنا عن هويته الوطنية مستمرة ولن تتوقف حتى النصر على الاحتلال".
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