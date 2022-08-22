شؤون فلسطينية

شاهد: فصائل فلسطينية بغزة تحيي الذكرى السنوية 53 لحادثة إحراق الأقصى

شاهد: فصائل فلسطينية بغزة تحيي الذكرى السنوية 53 لحادثة إحراق الأقصى
جانب من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
أحيت فصائل فلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية 53، لحادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الجامع الذي عُقد في مدينة غزة، بمشاركة عدد من قادة هذه الفصائل، يتقدمهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر.

من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الاثنين، إن "الحرائق لاتزال مشتعلة في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والحفريات والقمع"، مشيراً إلى أن "الصراع سيبقى مشتعلاً مع الاحتلال حتى يزول عن فلسطين كل فلسطين".

وشدد على أن "المسجد الأقصى هو العنوان الحقيقي للمعركة مع الاحتلال الذي يسعى لتهويده وإقامة الهيكل"، لافتاً إلى أن "معركة (سيف القدس) دمرت أحلام الصهاينة بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم".

وأكد أن "المعارك مفتوحة مع الاحتلال والاعداد والتجهيز لن يتوقف للتحضير لمعركة التحرير الفاصلة".

وقال مزهر، إن "القدس ستبقى قلب فلسطين وعاصمتها وسنحافظ على عهد الشهداء بالدفاع عنها حتى تحريرها".  
  
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: أن "جريمة إحراق الأقصى كان مخطط لها على يد العصابات الصهيونية للإجهاز على رموز القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "معركة البوابات في القدس كانت شاهدة على وحدة شعبنا من مسلمين ومسيحيين دفاعا عن مقدساتهم".  
  
وشدد على أن "معركة الوجود التي يخوضها شعبنا عن هويته الوطنية مستمرة ولن تتوقف حتى النصر على الاحتلال".


 

أخبار ذات صلة

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي&#34;تشامبيونز&#34; بمدينة غزة يطلق مهرجان &#34;صيف تشامبيونز&#34; للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

&#34;الزراعة&#34; بغزة تتحدث عن موسم الزيتون لهذا العام

"الزراعة" بغزة تتحدث عن موسم الزيتون لهذا العام

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا يرفض أية حلول او كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس

"الخارجية": شعبنا يرفض أية حلول او كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

هيئة الأسرى: مستجدات على الحالة الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: مستجدات على الحالة الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي&#34;تشامبيونز&#34; بمدينة غزة يطلق مهرجان &#34;صيف تشامبيونز&#34; للتسوق 2022

برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.. نادي"تشامبيونز" بمدينة غزة يطلق مهرجان "صيف تشامبيونز" للتسوق 2022

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يوزّع المناصب الإدارية الجديدة 2022- 2025

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستثمار الأجنبي 2020

&#34;كهرباء غزة&#34; تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

هيئة الأسرى: الأسير محارب دعيسات يواجه وضعاً صحياً صعباً نتاجاً للحروق التي يعاني منها

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية

بكيرات: المقدسيون يواجهون بصمودهم القتل البطيء على كل المستويات

بكيرات: المقدسيون يواجهون بصمودهم القتل البطيء على كل المستويات

مرجعين وجبات الطعام.. أكثر من 4500 أسير يمتنعون عن الخروج لما يسمى &#34;الفحص الأمني&#34;

مرجعين وجبات الطعام.. أكثر من 4500 أسير يمتنعون عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني"

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري &#34;من غير فلوس ولا حاجة&#34;

شاهد: فنانة شهيرة تهاجم ياسمين صبري "من غير فلوس ولا حاجة"

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

بسبب هذه الصورة.. راغب علامة يتسبب بأزمة كبيرة للسفير العراقي

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

تعرف على الوصية الأخيرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

بعد الإنتقادات.. طليقة أحمد الفيشاوي تتخذ خطوة صادمة

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يتعرض لحادث مؤسف

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة الغريبة

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس &#34;نفسية حامضة&#34;

شاهد: فارس كرم يهاجم ميريام فارس "نفسية حامضة"

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: زياد برجي يكشف عن تلقيه تهديد بالقتل بسبب إليسا

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم جمهوره بموعد ولادته

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

شاهد: سمية الخشاب تعرض نفسها للسخرية بسبب هذه التغريدة

عربي

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

سعيّد: تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران