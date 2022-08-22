شاهد: فصائل فلسطينية بغزة تحيي الذكرى السنوية 53 لحادثة إحراق الأقصى

وقال مزهر، إن "القدس ستبقى قلب فلسطين وعاصمتها وسنحافظ على عهد الشهداء بالدفاع عنها حتى تحريرها".

وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: أن "جريمة إحراق الأقصى كان مخطط لها على يد العصابات الصهيونية للإجهاز على رموز القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "معركة البوابات في القدس كانت شاهدة على وحدة شعبنا من مسلمين ومسيحيين دفاعا عن مقدساتهم".