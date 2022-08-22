هيئة الأسرى: مستجدات على الحالة الصحية للأسير المريض ناصر أبو حميد

ومن المقرر إجراء تصوير طبقي وفحوصات لجميع أنحاء جسم الأسير بداية الشهر القادم، وبناء على نتيجة الفحوصات سيتم اتخاذ قرار حول الاستمرار في جلسات العلاج الكيماوي من عدمه، ومعرفة مدى استجابة جسمه للجلسات والعلاج الذي كان

قد أخذه في الماضي.









رام الله - دنيا الوطنقام محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة أمس، بزيارة عيادة سجن الرملة للاطلاع على المستجدات الصحية الأخيرة للأسير المريض ناصر أبو حميد، حيث جاء الأسير على كرسي متحرك تلازمه أنبوبة أكسجين، ويعاني من آلام حادة بالصدر.فيما تبين أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت لرأس الأسير، أكدت وجود ورم بمنطقة الدماغ بحجم 1 سم و7 ملم.و قال أبو حميد فيما يتعلق بصورة الدماغ : " كان من المفترض ان أجري الصورة الطبقية قبل ما يزيد عن ستة أشهر ولكن بسبب المماطلة لم تجري لي سوى مؤخرا" .