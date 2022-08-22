شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية

وزيرة السياحة والآثار تناقش مع وفد جنوب إفريقي رفيع المستوى آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة نائب وزير خارجية جنوب افريقيا، ماشيجو دلاميني والوفد المرافق لها، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة بماشيجو في فلسطين، مؤكدة على متانة العلاقات الفلسطينية الجنوب افريقية في مختلف المجالات، وتطلعها لمزيد من العمل والتعاون وخصوصا في مجال التشبيك السياحي المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة الجنوب افريقي.

ووضعت وزيرة السياحة، ماشيجو بصورة الوضع السياسي العام وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي من اغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على فرض سياسة الأمر الواقع، وجدار الضم والتوسع والذي عمل ولأول مرة بالتاريخ على فصل مدينة بيت لحم عن توأمها مدينة القدس.

وتحدثت الوزيرة معايعة عما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية وتراثية واثرية تؤكد بان فلسطين مقصد سياحي مهم على الصعيد العالمي وذلك لامتلاك فلسطين لمجموعة مميزة من المواقع الاثرية والدينية الفريدة على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف.

وتطرقت معايعة للحديث عن صورة الواقع السياحي الفلسطيني في ظل العمل على تجاوز العقبات والمعيقات التي احدثتها جائحة كورونا، مما ادى لتراجع في اعداد الوفود السياحي التي تزور فلسطين، حيث كانت قد استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح و2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية.

وأكدت على أهمية بناء تعاون بين فلسطين وجنوب افريقيا بهدف ان يأتي السائح الجنوب افريقي الى فلسطين ضمن برنامج سياحي فلسطيني ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية، مما سيساهم في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بأعداد سياحية إضافية، مشيرة إلى هدف الوزارة من عملية تطوير مواقع الأثرية لتكون محط زيارة للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم، ما سيساهم في رفد فلسطين بمواقع سياحية جديدة ومهمة.

بدورها، أكدت نائب وزير خارجية جنوب افريقيا السيدة ماشيجو دلاميني أهمية فتح آفاق التعاون ما بين جنوب افريقيا وفلسطين في مختلف المجالات، خاصة في المجال السياحي، مقدمة الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها الكبير في هذا المجال.

وزار وفد جنوب افريقيا كنيسة المهد، حيث اطلع على تاريخ هذه الكنيسة المهمة وما تحتويه من محتويات وما ترمز اليه، و من ثم زار فندق الجدار حيث اطلع على ما يعانيه شعب فلسطين جراء جدار الضم والتوسع الاحتلالي والذي فصل مدينة بيت لحم عن توأمها مدينة القدس وذلك لأول مرة في التاريخ .

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