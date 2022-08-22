شؤون فلسطينية

أول تعليق من وزارة المواصلات على إعلان الاحتلال انطلاق أول رحلة عبر مطار (رامون)

أول تعليق من وزارة المواصلات على إعلان الاحتلال انطلاق أول رحلة عبر مطار (رامون)
مطار (رامون)
خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسيني
علّق الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في رام الله، موسى رحال، صباح اليوم، بشأن أول رحلة جوية للفلسطينيين عبر مطار (رامون) الواقع أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة: حيث قال إننا "صرّحنا من قبل وتوجهنا للمواطنين بألا  يستخدموا هذا المطار، كونه مصلحة إسرائيلية وتمس بالسيادة الفلسطينية".

وأضاف رحال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": أنه "يوجد لدينا استحقاقات نطالب بها بموجب الاتفاقيات الدولية، متمثلة بمسار القدس "حاجز قلنديا"، وإعادة إعمار مطار غزة، وإنشاء مطار خاص بالفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع لإدارة فلسطينية، وتسهيل إجراءات معبر الكرامة".

واختتم حديثه حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المسافرين عبر مطار (رامون): "يوجد لدينا مستوى سياسي في نهاية المطاف هو الذي يناقش الموضوع على أعلى المستويات، وأي قرارات تصدر من خلاله نلتزم بها".

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه "لأول مرة سيقلع 24 فلسطينيا هذا الصباح لقضاء عطلة في قبرص على متن رحلة جوية مباشرة من إسرائيل وليس عبر عمّان".

وتابعت "المجموعة المُسافرة تضم أطباء وصيادلة وأفراد عائلاتهم من سكان بيت لحم والخليل سيصلون إلى معبر ميتار ثم إلى مطار رامون، وسينضمون لرحلة شركة أركياع للطيران".

وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن فتح مطار (رامون) في النقب للرحلات الجوية أمام الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين من الضفة بالسفر جوًا والطيران إلى تركيا، على أن تكون أولى الرحلات في نهاية آب/أغسطس الجاري.

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