دولي

بلغراد تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو ما لم يتحرك "الناتو"

بلغراد تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو ما لم يتحرك "الناتو"
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الناتو إلى "القيام بعمله" في كوسوفو، محذرا من أن صربيا ستتحرك بنفسها من أجل حماية صرب كوسوفو، ما لم يفعل الناتو ذلك.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في أعقاب انهيار المحادثات السياسية التي عقدت في بروكسل بين قادة صربيا وكوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع بوساطة من الاتحاد الأوربي.

وقال فوتشيتش: "ليس لدينا مكان نذهب إليه، نحن محاصرون. سننقذ شعبنا من الاضطهاد والمذابح، إذا لم يرغب الناتو في القيام بذلك".

وطالب بمنع ما أسماها "عصابات" الألبان من العبور إلى شمال البلاد، حيث يعيش معظم صرب كوسوفو. لكنه لم يقدم أي دليل على الادعاء.

وبعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للناتو على الطرق الرئيسية والشمالية لكوسوفو، لحماية حرية حركة جميع الأطراف، بحسب يورو نيوز.

وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو.

وتطبق صربيا نفس الإجراءات على مواطني كوسوفو الذين يعبرون إلى صربيا خلال السنوات العشر الماضية.

وردت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق واحتجاجات كبيرة.

وأجلت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي تنفيذ الإجراء لمدة شهر حتى الأول من أيلول/سبتمبر، تحت ضغط واضح من الغرب، ومن المتوقع حدوث المزيد من المشاكل إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بحلول ذلك الوقت.

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