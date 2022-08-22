إعلام إسرائيلي: ستُقلع اليوم أول رحلة لفلسطينيين عبر مطار (رامون)

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه "لأول مرة سيقلع 24 فلسطينيا هذا الصباح لقضاء عطلة في قبرص على متن رحلة جوية مباشرة من إسرائيل وليس عبر عمّان".وتابعت "المجموعة المُسافرة تضم أطباء وصيادلة وأفراد عائلاتهم من سكان بيت لحم والخليل سيصلون إلى معبر ميتار ثم إلى مطار رامون، وسينضمون لرحلة شركة أركياع للطيران".وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق فتح مطار "رامون" في النقب للرحلات الجوية أمام الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين من الضفة بالسفر جوا والطيران إلى تركيا، على أن تكون أولى الرحلات في نهاية آب/ أغسطس الجاري.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن شركة الطيران "بيغاسوس" وشركة "أطلس" التركية ستقوم بتشغيل الرحلات على متن طائرة "إيرباص A321" التي يمكن أن تحمل على متنها 220 راكبا، على أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع.وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح للفلسطينيين من الضفة السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، حيث ستنطلق أولى الرحلات في نهاية شهر آب، بحيث ستكون في البداية هناك رحلات إلى أنطاليا فقط، وفي شهر أيلول/ سبتمبر ستكون أيضا هناك رحلات إلى إسطنبول.بدورها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن السفر ورحلات الطيران في البداية ستركز على سكان بيت لحم والخليل، نظرا لقرب المسافة إلى المطار، الموجود في أقصى جنوب البلاد.