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اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية

اليمن: مقتل 13 شخصا وإصابة 27 بصواعق رعدية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد، أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة في شمال البلاد جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقط قال مسؤول محلي في محافظة عمران الزراعية بشمال البلاد لـ(رويترز): إن "صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة تسببت في مقتل ستة نساء وجرح نحو 19 أخريات".

وأفادت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غربي اليمن أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون مساء أمس بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية وسكان أن خمسة منازل في منطقة حدة غليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية، وطُمر بعضها بمئات الأطنان من الحصى والأحجار.

 وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان وغمرت كثيرا من مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وفاة 77 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن.

وقالت المنظمة الدولية إن أكثر من 35 ألف أسرة يمنية في 85 مديرية في 16 محافظة من أصل 22 تضررت من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المدمرة التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد منذ منتصف يوليو.

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