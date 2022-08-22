شاهد.. السيول تودي بحياة 14 شخصاً بينهم أربعة أطفال













رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الموريتانية عن مصرع 4 أطفال غرقا في ولاية كيدي ماغه، بجنوب البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت وزارة الداخلية، في بيان أمس الأحد: "لقي أربعة أطفال مصرعهم غرقا جراء السيول في قرية انيوردل ببلدية حاسي شكار في ولاية كيدي ماغه".وأشارت الوزارة، إلى أن الأمطار تسببت خلال الـ24 ساعة الماضية في أضرار مادية في العديد من المدن والقرى في جنوب وشرق ووسط البلاد.ومنذ يوليو الماضي تسببت الأمطار بوفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد.وتشهد موريتانيا بين يوليو وأكتوبر من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب عادة في خسائر مادية وبشرية.