قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 مواطناً من محافظة بيت لحم.وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أشرف مصطفى صلاح (43 عاما)، ونجله مصطفى (17 عاما)، وابراهيم محمود صلاح (40 عاما)، ونجله مهدي (17 عاما)، وجعفر يعقوب دعدوع (47 عاما) ونجله إبراهيم (16 عاما) وهو أسير محرر، وعطا صبيح، ونجله عبد الله (17 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.إضافة إلى اعتقال شادي علي عساكرة (25 عاما)، ومحمود سالم صباح (23 عاما)، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العساكرة.كما واعتقلت الأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم بعد أن داهمت منزلها في شارع تل في محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زواتا غرب نابلس، واعتقلت الأسير المحرر زاهر موسى.