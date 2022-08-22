غانتس: لسنا مستعدين لرؤية دولة ثنائية القومية ومن يظن ذلك يعيش في وهم

رام الله - دنيا الوطننقلت هئية البث الإسرائيلية (كان)، صباح اليوم، قول وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إننا "لسنا مستعدين لرؤية دولة ثنائية القومية".وتابع خلال تصريح صفحي: أن "أولئك الذين يرون دولتين لشعبين كحل للصراع يعيشون في وهم".وأضاف غانتس: "ومن يظن أنه لن يكون هناك "عرب" في يوم من الأيام في الضفة الغربية يعيش في وهم أكبر".وحول إمكانية إقامة عاصمة فلسطينية بالقدس، قال غاتتس في حديثٍ لإذاعة (103fm) الإسرائيلية، إن "هناك قرى مدنية يطلق عليها الفلسطينيون القدس، وهي ليست في الغلاف الحضري للقدس، يمكن تعيين عاصمة لهم هناك".وبشأن الأزمة مع مصر، علّق وزير جيش الاحتلال، إن "العلاقات بين الأصدقاء في بعض الأحيان تشهد صعودا وهبوطا، لا بنبغي تحويل كل أزمة إلى أنها الشيء الوحيد الذي سيؤثر على كل شيء".