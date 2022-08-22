بيني غانتس: نحن ضد الاتفاقية مع إيران ونستعد لتحركات من جانبنا

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة (كان) الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، حول الاتفاقية المرتقبة بين الدول الكبرى وإيران، قوله، بأنها "سيئة".وقال: هذه اتفاقية سيئة تسمح لإيران بتعزيز قوتها العسكرية ودعم دول المنطقة، مشيراً إلى "أننا نحن ضدها ونستعد لتحركات من جانبنا".يشار إلى أن المحادثات النووية الرامية إلى إعادة إيران إلى الاتفاق النووي الذي تعهدت بموجبه بتقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لا تزال في انتظار الردود، في وقت تشير تقارير إلى أن واشنطن تبحث تقديم "تنازلات" جديدة لإيران لإعادتها للاتفاق، وهو ما تنفيه واشنطن، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة، وفق ما نقل موقع (الشرق).وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، قالا إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلَّصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.