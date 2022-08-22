شؤون فلسطينية

الطقس: تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب فلسطين الخميس

الطقس: تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب فلسطين الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد حيث يكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة  في اريحا والاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 31-20 32-23 بيت لحم 31-20 31-20 32-23
رام الله والبيرة 30-19 30-19 31-22 طولكرم 32-23 32-23 33-24
نابلس 32-20 32-20 33-23 قلقيلية 32-23 32-23 33-24
جنين 34-23 34-23 35-24 سلفيت 31-20 31-20 32-23
طوباس 35-24 35-24 36-25 روابي 32-20 32-20 33-23
الخليل 30-19 30-19 31-22 غزه 31-24 31-24 32-25
أريحا 40-26 40-26 41-28 خانيونس 31-24 31-24 32-25
الأغوار الشمالية 38-24 38-24 39-26 رفح 32-23 32-23 33-24

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